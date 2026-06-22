FC東京は22日、アスルクラロ沼津(JFL)に期限付き移籍しているDFペク・インファンの期限付き移籍期間延長を発表した。なお、新たな契約期間は27年6月30日までとなる。ペク・インファンはクラブを通じ、「こんにちは、ペク・インファンです。現在、アスルクラロ沼津で日々多くのことを経験し、成長を続けています。移籍期間が延長された分、ここでの経験を糧に、より一層逞しくなって戻れるよう全力を尽くします。いつも応援して