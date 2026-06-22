京都サンガF.C.は22日、松本山雅FCのFW加藤拓己の完全移籍加入を発表した。加藤はクラブを通じ、「京都サンガF.C.に関わるすべての皆様このたび、京都サンガF.C.に加入することになりました、加藤拓己です。この挑戦を支えてくださったすべての方々に感謝しています。京都サンガF.C.の一員として、新たな挑戦ができることを心から嬉しく思います。ゴールで、勝利で、そして生き様で自分の覚悟を示し、1日でも早くプレーで皆