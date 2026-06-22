浦和レッズは22日、MF水沼宏太の完全移籍加入を発表した。1990年2月22日生まれの36歳は、横浜FMの下部組織で育ち、08年にトップチームに昇格。その後、栃木SC、鳥栖、FC東京、C大阪を渡り歩き、20年に横浜FMに復帰した。22年のJ1リーグ制覇に貢献するなど主軸としてプレーし、同年には日本代表デビューを果たして2試合に出場。24年終了後にはオーストラリアのニューカッスル・ジェッツに移籍したが、昨季限りでの退団が発表さ