日本たばこ産業（JT）は8月4日に、「ウィズ」ブランドのインフューズドたばこ用デバイス「ウィズ2」で使える、現行のたばこカプセル全5銘柄（濃厚ローストフレーバー、深旨ミントフレーバー、氷冷メンソールフレーバー、甘熟ベリーフレーバー、完熟アップルフレーバー）を、味わいはそのままに内容量を2倍にしたBIG PACK仕様へリニューアルして、全国のコンビニエンスストアおよびたばこ販売店などで発売する。価格は1200円。●