日経平均株価 始値71067.15 高値72831.73 安値71009.52 大引け72353.96(前日比 +1103.90 、 +1.55％ ) 売買高20億8253万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆8247億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は8連騰、大幅高で初の7万2000円台乗せ ２．半導体関連株への買い人気加速、全体相場を牽引する