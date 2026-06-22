大阪9月限 日経225先物72860+1240（+1.73％） TOPIX先物4113.0+44.5（+1.09％） 日経225先物（9月限）は前日比1240円高の7万2860円で取引を終了。寄り付きは7万1590円と、19日取引終了後のナイトセッションの終値（7万1850円）を下回る形で、売りが先行して始まった。直後には7万1320円まで下げ幅を広げる場面もみられた。ただ売り一巡後に上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き直後に7万2000円台を回復する