日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 222( 214) TOPIX先物 9月限67(67) ◯SMBC日興証券 限月取引高(立会内) TOPIX先物 9月限 8( 8) ◯みずほ証券