日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 9月限 10458(9201) 12月限 149(49) TOPIX先物 9月限 13247( 12697) 日経225ミニ 7月限 19056( 11556) 8月限4623( 12