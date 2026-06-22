日本取引所が公表したオプション手口情報によると、22日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年7月限・SQ 7月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯7万1500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 5( 5) 楽天証券 1( 1) ◯7万2000円プット 取引高(立会内) SBI証券 5(