（山岡記者）「事件から２年が経ち、ついに判決が言い渡されました。判決を聞いた内田被告は、証言台で数回うなずきました」（裁判長）「被告人を懲役２７年に処する」殺人などの罪に問われていた内田梨瑚被告２３歳。言い渡された判決は、求刑通りの懲役２７年でした。しかし、その１０分後、想定外の事態が起きたのです。（男）「被害者の家族はどうする気だ。人間のすることか。死刑やろうが！」法廷内に突然、男が侵入。「何が