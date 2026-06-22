北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている内田梨瑚被告に対し、求刑通り懲役２７年の判決が言い渡されました。判決が言い渡された時の内田被告の様子はどうだったのでしょうか。旭川地裁前から中継です。開廷前には３７０人以上が並ぶなど、関心の高さがうかがえた６月２２日の裁判。旭川地裁は内田被告に対し、懲役２７年の判決を言い渡しました。裁判長から判決が言い渡された際、内田被告は数