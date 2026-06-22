本日6月22日（月）24時34分〜 最終話を放送 日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（TVer・Huluにて放送後配信開始）。50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）が送るラブサスペンスコメディー。そんな真奈美のマイラブたちが殺される連続殺人事件が発生。今夜放送の最終話で、殺人事件の黒幕「アイチャン」の正体がついに明らかに！一体誰なのか？何の目的で真奈美のマイラブたちを殺した