バレーボール男子日本代表の関田誠大。身長175cmと男子選手の中では小柄ながら、東京・パリと2大会連続でオリンピックに出場し、ネーションズリーグでは銅メダルと銀メダル獲得に貢献した。 関田は替えの利かない、唯一無二のセッターと言えるだろう。トスの正確性はもちろんだが、他の選手には見られない3つの特徴がある。関田のすごさは、トスそのものだけでなく、ボールに触る前の情報処