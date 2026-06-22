お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政が、21日に配信されたYouTube番組『ニューヨークのニューラジオ』に出演。女性芸人No.1決定戦『THE W』の終了について言及し、その背景に賞レース『ダブルインパクト』の存在があるのではないかと指摘した。 “女芸人マニア”「馬鹿よ貴方は」新道竜巳を心配 【動画】【第372回】ニューヨークのニューラジオ 2026.6.21