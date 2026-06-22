大阪府岬町の堤防からトラフグの内臓など有毒部位を含む”魚のアラ”約130キロを海に不法投棄したなどとして、漁業関係者ら男性3人が書類送検されました。 【写真を見る】有毒なトラフグの内臓を含む”魚のアラ”を海に不法投棄か漁業関係者など3人を書類送検大阪・岬町 廃棄物処理法違反などの疑いで書類送検されたのは、岬町に住む漁業関係者の男性2人（54歳と53歳）と知人の会社員男性（54歳）です。 岸和田海上保安署に