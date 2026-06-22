リニア中央新幹線静岡工区の着工に向け、静岡県藤枝市で開かれた住民説明会＝22日午前（JR東海提供）JR東海は22日、リニア中央新幹線静岡工区の早期着工に向け、静岡県藤枝市で住民説明会を開いた。同社は5月以降に静岡市のほか、大井川の水資源を利用する周辺の8市2町で説明会を実施し、この日で終了。今後、鈴木康友知事が着工の可否をいつ判断するのかが焦点となる。工事を巡っては大井川の流量減少への対策が重要な課題と