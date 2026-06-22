【カイロ＝溝田拓士】カタール北部にある世界最大の液化天然ガスの輸出拠点のラスラファン工業都市で２１日、大きな爆発があり、カタール内務省は２２日、１８人が行方不明と明らかにした。負傷者も５４人に上る。爆発は操業中の施設内で発生し、技術的な問題による事故とみられる。ラスラファンは首都ドーハ北方のペルシャ湾岸に位置する。現場では捜索・救助活動が続いている。