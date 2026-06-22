鹿児島・霧島市の温泉施設で、家族と入浴していた熊本県の5歳の男の子が行方不明になっている。男の子は身長約120cmのやせ型で、服や靴などを身に付けていないということで、警察が情報提供を呼びかけている。先に両親が脱衣所へ…嶺臣ちゃんが浴室にいないことに気づく「子どもさんが川に落ちたかもしれない」（施設からの110番通報）21日午後3時15分頃、鹿児島・霧島市にある温泉施設「かれい川の湯」で、両親と入浴していた田中