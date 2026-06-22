能登半島復興へ観光の目玉として石川県七尾市の和倉温泉内に登場した「わくらポケモン足湯」。オープンからわずか一か月ほどで3体が破損する事態となっています。和倉温泉の「湯っ足りパーク」内に5月中旬にオープンした「わくらポケモン足湯」。現地を訪れてみると…。 ■利用客：「やばいかわいい」平日にもかかわらず多くのお客さんで賑わっていました。しかしそこにはある異変が。■テレビ金沢・河合紗