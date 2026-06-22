W杯日本―チュニジア日本が生んだ新たな“1ミリ”に世界がざわついている。サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアに4-0で快勝した。勝ち点を4に伸ばし、決勝トーナメント進出へ大きく前進。その一戦で生まれた「1ミリ」のプレーが、海外メディアでも話題を呼んでいる。場面は日本が1-0とリードしていた前半10分。ペナルティーエリア右からFW上田