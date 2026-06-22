連日、熱戦が繰り広げられているサッカーワールドカップ。チュニジア戦での日本代表の快勝に石川県内のサポーターも喜びを爆発させました。グループステージ突破に向けチュニジアとの第2戦を迎えたサッカー日本代表。試合当日、金沢市内のスポーツバーでは日曜日ということもあり、多くのサポーターが…。 ■サポーター：「僕が注目している