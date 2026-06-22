「ホロライブ」所属VTuber・獅白ぼたんさんが、22日までにチャンネルを更新。グルメ企画「ししろんのお散歩グルメ」で新潟県佐渡市の人気料理を堪能する様子を公開した。【動画】獅白ぼたんさんが新潟県佐渡市の人気店を訪問第3回となる今回、ぼたんさんが訪れたのは佐渡市にある寿司食堂「鮨長三郎」。こちらは美味しいお鮨や定食が楽しめる店で、観光客から地元民まで多くの人が訪れる人気店だ。ぼたんさんは「鮨おまか