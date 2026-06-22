コスプレイヤーの緑川希星が22日までにXを更新。ナースコス姿を披露すると、ファンから反響が集まった。【写真】「176cm 股下90cm」元アイドル22歳が「スタイル抜群」大胆なコスプレ姿も（12枚）2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。そんな彼女が「年に1回は、健康診断をしましょう」