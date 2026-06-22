テレビアニメ『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」より、迫力のバトルシーンが続々と展開するティザーPVが解禁され、佐藤威監督のコメントが到着。あわせて、榎木淳弥（虎杖悠仁役）と緒方恵美（乙骨憂太役）の和やかなトークが楽しめる「じゅじゅとーく 出張版」（第1部・第2部）の配信もスタートした。【動画】激化するバトルシーンが続々と展開！ 「死滅回游 後編」ティザーPV「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2018年3月か