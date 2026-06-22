アニメ『チェンソーマン 刺客篇』より、最新PVが解禁。また、スマートフォンゲーム化も発表され、オープニングテーマがマキシマム ザ ホルモンの「オール・ザ・リンチ・オール・ザ・ミンチ（ALL THE LYNCH!! ALL THE MINCE!!）」に決定。楽曲にのせたMAPPA制作のオープニングムービーも解禁された。【動画】デンジを狙う刺客たちが動き出す！アニメ『チェンソーマン 刺客篇』最新PV「週刊少年ジャンプ」「少年ジャンプ＋」（