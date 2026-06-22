メ～テレ（名古屋テレビ） 全日本大学駅伝の東海地区選考会。終盤の大逆転劇で、愛知工業大学の全日本出場が決まりました。 20日、悪天候の中行われた、全日本大学駅伝の東海地区選考会。 それぞれの大学4組8人が1万メートルを走り、合計タイムの速い1校が本戦に出場します。 前半は去年、全日本出場を果たした名古屋大学や岐阜協立大学を抑え、トップに躍り出たのは、2年ぶりの出場を目指す皇學館大学。