『ひぐらしのなく頃に』の新作テレビアニメーションの制作が決定した。あわせて、新PV、ティザービジュアル、テレビアニメ20周年記念ロゴが公開された。【動画】『ひぐらしのなく頃に』新作テレビアニメーション制作決定PV2026年6月21日、“綿流しの日”特番内にて『ひぐらしのなく頃に』の新PVが公開され、新作テレビアニメーションの制作決定が発表された。アニメーション制作は、20年前に『ひぐらしのなく頃に』を手がけた