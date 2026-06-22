◆報知新聞社後援第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦▽決勝関西六大学５―３近畿学生（２２日・わかさスタジアム京都）関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦は、関西六大学が２年ぶり５度目の優勝を飾り、龍谷大・藤本颯太投手（４年＝小野）が最優秀選手を授賞した。５回から３番で登板。準決勝からの連投となったが、ゲームセットまで５回３安打無失点のロングリリーフをこなした。準優勝の近畿学生