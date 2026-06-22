本場のビールが楽しめるドイツビールの祭典「金沢オクトーバーフェスト」。2026年も11日間の日程で開催されることが決まりました。ドイツ・ミューヘンで200年以上続く、世界最大のビール祭りオクトーバーフェスト。金沢では2014年から、中心街にあるいしかわ四高記念公園で開かれています。北陸放送で22日、開かれた実行委員会では能登応援ブースや第10回を記念した特別ブースを設置することが決まりました。金沢の夏の風物詩とし