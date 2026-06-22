奈良クラブが新シーズンのユニフォームを発表J3奈良クラブが6月22日、2026-27シーズンの新ユニフォームデザインを発表した。デザインコンセプトは「神鹿の鼓動」に決定。奈良で神の使いとして尊ばれてきた神鹿（しんろく）の「凛とした神々しさをユニフォームの核として堂々と配しました」と説明した。目を引く総柄のデザインは「自然と生命が分かちがたく結びつく、奈良の地から始まった日本人の精神性を象徴」しているという