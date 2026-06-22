10年前、長野県軽井沢町で起きたスキーツアーバス事故。遺族たちは20日、都内で会合を開き、今後の活動方針などを確認しました。「最後（最高裁で）結論がこの日に出るっていうのは、いつ分かるんですか？」会合は、5月に言い渡されたスキーバス事故の控訴審判決を受けて開かれたもので、遺族と弁護人12人が集まりました。会合では、最高裁判決までのスケジュールや、今後の活動などについて話し合われま