南中国海を巡航する中国海警局の船艇「東安」。（５月２６日撮影、南中国海＝新華社記者／張睿）【新華社南中国海6月22日】中国海警局の船艇「東安」はこのところ、仙賓礁と周辺海域で恒常的なパトロールを実施している。海警局の法執行員らは早朝から日没まで任務に当たり、領海主権の維持に努めている。仙賓礁は南中国海の南沙諸島北東部の海域に位置し、中国の漁師にとって古くから重要な漁場の一つとなっている。漁師らを