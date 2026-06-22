ボートレースからつ「ズバッと！！なべチャンネル杯」が22日に開幕した。初日の2R、チルト3度で挑んだ田中大輝（19＝福岡）は大外からコンマ04の抜けたトップスタートを放った。観戦していた選手からも声援が飛ぶ。ただ、締め切れず6着に終わった。「悔しいですね。みなさんに締めが甘かったと言われました。ターンマークまで行き切らないといけなかった。同体なら捲れるくらいの伸びはあります」もう同じ失敗は繰り返さな