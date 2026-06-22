ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」が23日に開幕する。馬場貴也（42＝滋賀）が2連対率80％を誇るエース機候補を獲得した。「良さそうな雰囲気はありました。手前の回転の上がりが良かった。（スタート特訓の）班ではそんなに変わらなかった。足合わせはしてないない。もらったままで行った。これをベースに。最近、結果は出てないけど悪くないですよ」と好感触を得ていた。23日の初日は3Rに5号艇、9Rに2