22日、衆議院予算委員会において、中道改革連合の後藤祐一議員が高市総理の陣営をめぐる誹謗中傷動画疑惑や「サナエトークン」と呼ばれる暗号資産の問題について追及し、委員会室はヤジが飛び交い騒然となった。【映像】中道議員が「委員長に」怒りあらわの瞬間（実際の様子）後藤議員は、昨年12月のオンライン会議において、サナエトークンの事前販売に関わったとされる企業の社長からLINEグループで発言があった際、高市総理