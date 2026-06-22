俳優本木雅弘（６０）が１９日放送のＴＢＳ「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演し、番組の事前取材を受けた息子ＵＴＡ（２８）の姿が話題になった。本木はＵＴＡについて「モデルの仕事から一応役者の訓練を少ししていて３年越しでようやくデビューすることになったんです」と説明。「これで少しほっとした」と心境を語った。一方で笑福亭鶴瓶に「同業者にはなってほしくない思いってありませんでした？」と聞き、「モデルになる前