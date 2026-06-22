22日の参議院予算委員会において、立憲民主党の杉尾秀哉議員が、高市早苗総理の陣営をめぐる誹謗中傷動画疑惑や暗号資産「サナエトークン」をめぐる問題について追及した。その際、追及を受けた高市総理が「はぁ」と大きなため息をつく一幕があったほか、激しいヤジが飛び交うなど、委員会は大荒れとなった。【映像】高市総理が「大きなため息」の瞬間（実際の様子）杉尾議員は質疑の冒頭、一連の疑惑について「政治への信頼や