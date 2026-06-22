繁殖引退犬の奇跡のエピソードが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「めっちゃ泣いた」「絶対幸せ」「涙が止まらない…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：歯が一本もない繁殖犬→医者には『もう心臓がもたない』と言われ…『1日でも長く』涙が止まらない3年間の記録】 歯が1本もないわんこ TikTokアカウント「dogsaloncomachi」の投稿主さんが