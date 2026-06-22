お散歩が大好きなワンコにも、サボりたくなる日はあるようで…？お散歩に誘った時の意外な反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で10万9000回再生を突破。「面白すぎ」「癒されます」「可愛くて何度も見ちゃいました」といった声が寄せられています。 【動画：『お散歩行く？』と犬を誘ってみた結果→気が乗らないようで…人間のような『まさかの反応』】 ワンコをお散歩に誘ったら… YouTubeチャンネル「トイプード