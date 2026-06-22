飼い主さんと一緒にテレビを見ていたわんこ。動物が突進するシーンが流れてくると…！？可愛すぎるリアクションが話題を呼び、投稿は87万回再生を突破。「びっくりしたね」「愛おしすぎる」「ちゃんと見てる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：テレビで『動物が突進する映像』が流れた結果→真剣に見ていた犬が…まるで子供のような『リアクション』】 食い入るようにテレビを見るわんこ