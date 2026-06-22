JR東海は、東海道新幹線で日をまたいで運行する特別列車を発表しました。 【写真を見る】【東海道新幹線】午後10時に｢東京｣発→翌朝7時に｢新大阪｣着 1日限りの特別列車 始発よりも早い到着！宿泊費高騰で夜間移動のニーズ高まる JR東海が東海道新幹線で運行する「東海道ルミエールエクスプレス」は、8月8日午後10時に東京を出発し、翌日の午前6時59分に新大阪に到着する特別列車です。 乗車できるのは、東京、品川