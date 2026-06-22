乃木坂46が、7月22日にリリースする42ndシングル『是非に及ばず』のジャケットアートワークを公開した。 （関連：【画像あり】乃木坂46、7月22日リリースの42ndシングル『是非に及ばず』全5形態のジャケットアートワーク） 今作のビジュアルコンセプトは『眩光（げんこう）を探して』。巨大な花を眩い光、太陽の象徴として散りばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影したジャケッ