冨樫義博の人気漫画『HUNTER×HUNTER』の最新話が、6月29日発売の「週刊少年ジャンプ」31号に掲載されることが発表された。約1年半ぶりの新展開に各方面から喜びの声が上がっている。 【画像】賀来賢人、魂の叫び 「週刊少年ジャンプ」の公式アカウントが6月22日午前0時すぎに投稿した告知は、174万件を超える表示を記録（※22日17時半現在）。最新話は最新刊39巻（7月3日発売）の発売も記念し、センターカラー