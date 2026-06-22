山形県内ではきょうもクマの目撃が相次いでいます。 【写真を見る】県内で今日もクマ目撃相次ぐ山形市の工業地帯近くや山辺町、遊佐町でも…パトロールなど警戒続く 山形市では工業地帯近くの河川敷で目撃され、市が注意を呼び掛けています。 大内希美アナウンサー「クマは河川敷のあの辺りで目撃。比較的ひらけていて視界も良いが茂みの奥には須川が流れている。工場などが立ち並んでいるのが分かる」 山形市に