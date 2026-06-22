トッテナム・ホットスパーに所属するスウェーデン代表MFルーカス・ベリヴァルが退団を希望しているようだ。21日、イギリスメディア『BBC』やスポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。ベリヴァルは2006年生まれの現在20歳で、ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）やデヤン・クルゼフスキ（トッテナム・ホットスパー）らを輩出したブロマポイカルナの下部組織で育った。2024年夏に加入したトッテナム・ホットス