リヴァプールがイングランド代表MFカーティス・ジョーンズへのオファーを拒否したようだ。21日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。C・ジョーンズは2001年生まれの現在25歳でリヴァプールの下部組織出身。2019年にユルゲン・クロップ元監督のもとでトップチームデビューを飾り、ここまで公式戦通算228試合出場22ゴール25アシストという成績を残している。アルネ・スロット体制では先発起用の機会こそ限られていたが、貴重