あまりにも退屈だったのかもしれない。ベルギー代表は現地６月21日、北中米Ｗ杯のグループＧ第２節で、イラン代表と対戦。ボールポゼッションで上回り、23本ものシュートを放ったが、いずれも不発に。０−０で引き分けた。初戦のエジプト戦も１−１のドローで、ベルギーはいまだ勝利がない。開催国アメリカのメディア『FOX Sports』で解説を務める元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチは、「前半はほとんど眠