画面上の資産が一気に減る暴落は、誰にとっても恐ろしいものです。しかし、事前に「ある事実」を知っておくだけで、パニックによる損失を回避し、冷静な判断を下すことができます。チャンネル登録者数66万人を超える大人気節約・投資系YouTuberの節約オタクふゆこさんは、著書『お金はこれで増やせます 失敗したくない人のための投資の教科書』の中で、暴落を乗り切るメンタル管理術を明かしています。 今回は本書から一部抜粋し、