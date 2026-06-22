歴史的な勝利に日本中が沸きました。FIFAワールドカップ2026で森保ジャパンが日本史上最多の1試合4ゴールでチュニジアに快勝。県内からも熱い声援が送られました。 W杯・通算1000試合目となる節目の戦いは、日本のグループステージ突破を大きく左右する大事な一戦。新潟市西蒲区のカフェには約30人が集まり、声援を送りました。 ■サポーター 「勝ってほしいだけですね。」 「