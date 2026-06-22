人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月23日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）余計なひと言でトラブルを呼びそう。常に発言は慎重に。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）ワガママな態度で周囲からひんしゅくを買うかも。今日は控えめにして。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）親しい人から